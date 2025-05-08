Депутат Затулин: на постсоветском пространстве заметны попытки переписать историю

«Это, на самом деле, характерно не только для других стран, но это в определенном смысле было и в России, особенно в девяностые годы. Тогда выходили книги, где попытались реабилитировать повешенного по приговору советского суда атамана Краснова, бывшего Донского атамана, который перешел на службу к Гитлеру. Так же и в странах постсоветского пространства наблюдаются определенные попытки реабилитировать коллаборационистов, тех, кто входил в национальные батальоны СС. Их представляют не как нацистов, а как борцов за национальные интересы и независимость».