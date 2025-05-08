Узбекистан может начать работу по полноправному вступлению в ЕАЭС в 2027—2028 годах

Надо смотреть объективно. Но и этот же объективный взгляд говорит о том, что движение Узбекистана в сторону полноценного членства в ЕАЭС это стратегическое направление, и оно должно быть реализовано, и, надеюсь, оно будет реализовано, добавил эксперт.