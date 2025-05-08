АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Узбекистан может начать работу по полноправному вступлению в ЕАЭС в 2027—2028 годах.
Об этом РИА Новости сообщил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения — свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
«Трудно сейчас говорить о временных сроках, но, я думаю, уже к 2027−2028 годам Узбекистан будет готов к тому, чтобы начать работу по получению статуса полноценного члена в ЕАЭС», — сказал Эргашев.
По его оценке, сейчас Узбекистан в статусе наблюдателя в ЕАЭС реализует меры, которые должны обеспечить более плавное и менее болезненное вступление в ЕАЭС.
В частности, в республике есть десятки отраслей, которые уже сейчас могли бы получать те или иные выгоды от вступления Узбекистане в ЕАЭС в качестве полноценного члена, но, по мнению эксперта, «есть определенные сферы, по которому у Узбекистана более слабые позиции».
«В частности, банковский сектор Узбекистана, банки второго уровня, которым еще предстоит очень многое сделать для того, чтобы на равных конкурировать с серьезными банковскими структурами, которые уже созданы, например, России или Казахстане», — отметил Эргашев.
По его мнению, любая страна от вхождения в какое-либо объединение получает не только плюсы, но и «минусы».
Надо смотреть объективно. Но и этот же объективный взгляд говорит о том, что движение Узбекистана в сторону полноценного членства в ЕАЭС это стратегическое направление, и оно должно быть реализовано, и, надеюсь, оно будет реализовано, добавил эксперт.