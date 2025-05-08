Сенатор Джабаров: Мерц согласовал на пост главы МИД ФРГ ярого русофоба

«От нового немецкого правительства вообще не стоит ждать чего-то разумного. Люди, которые сейчас приходят к власти в Германии, скорее, будут говорить, что нужно идти на Восток и побеждать Россию», — сказал собеседник aif.ru, уточнив, что иная точка зрения в ФРГ под запретом.