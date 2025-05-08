Сенатор Джабаров: Мерц согласовал на пост главы МИД ФРГ ярого русофоба

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц согласовал на пост главы МИД ярого русофоба Йохана Вадефуля, хвалившего Анналену Бербок за твердость в отношении России. Об этом aif.ru заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Он (Мерц — ред.) согласовал на пост министра иностранных дел ярого ястреба и русофоба Йохана Вадефуля, который уже успел похвалить Анналену Бербок за твердость в отношении России», — отметил сенатор.
Антироссийская позиция Мерца полностью согласуется с тем курсом на милитаризацию Европы, который объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, добавил Джабаров.
«От нового немецкого правительства вообще не стоит ждать чего-то разумного. Люди, которые сейчас приходят к власти в Германии, скорее, будут говорить, что нужно идти на Восток и побеждать Россию», — сказал собеседник aif.ru, уточнив, что иная точка зрения в ФРГ под запретом.
Вадефуль отличился своей проукраинской позицией. Он неоднократно высказывался в поддержку киевского режима и призывал к ударам по России.