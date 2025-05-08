Заочно осужденный в ДНР британский наемник Гаррет уничтожен под Изюмом

В Харьковской области погиб британец Кристофер Гаррет, ранее заочно осужденный в ДНР за наемничество. О гибели боевика сообщила газета The Telegraph.
По информации издания, Гаррет получил смертельные ранения «в результате инцидента» в районе города Изюм.
Сообщается о начатом украинскими властями расследовании обстоятельств гибели наемника.
По информации Генпрокуратуры РФ, в марте был приговорен судом в Донецке к 14 с половиной годам колонии строгого режима за наемничество.
Ранее стало известно о нанесении удара по отелю с иностранными наемниками в Харькове.