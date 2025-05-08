Россия и Китай призвали устранить первопричины конфликта на Украине. Военная операция, день 1170-й

«Но Трамп… здесь он работает на внутренний рынок. Почему я говорю, что нужно спокойно относиться к таким заявлениям? Это не рассчитано на Украину, это не рассчитано на нас с вами. Это рассчитано исключительно на американский политический рынок исключительно для того, чтобы объяснить, почему нет столь быстрых результатов», — объяснил он.