Россия и Китай призвали устранить первопричины конфликта на Украине. Военная операция, день 1170-й

17:18 Министры иностранных дел ЕС в ходе визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине €1 млрд на производство оружия — Каллас.
17:07 Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, заявила Кая Каллас.
16:44 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.
16:32 В Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
16:20.
16:13 Россия и США обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу, передаёт Reuters.
15:59 Украина окончательно превратилась в колонию после ратификации ресурсной сделки с США, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Зеленский и его марионеточная Рада окончательно превратили Украину в колонию США», — отметил он.
15:55 ❗️ Владимир Зеленский завтра подпишет закон о ратификации ресурсного соглашения с США, которое сегодня ратифицировала Рада, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, теперь стороны должны подписать два «технических» соглашения, процесс займет около месяца.
15:37 Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах после ограничений в работе аэропортов из-за атак БПЛА, сообщили в Росавиации.
«Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — добавили в ведомстве.
15:18 От того, как пройдет трехдневное перемирие, будут зависеть и дальнейшие шаги РФ по украинскому урегулированию, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
«Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», — уточнил он.
15:16 Россия ценит объективную позицию КНР по украинскому кризису и приветствует стремление помочь в урегулировании, следует из заявления Путина и Си Цзиньпина.
15:15 Контакты России и США по Украине и другим вопросам идут ежедневно или раз в два дня, отметил Юрий Ушаков.
15:12 ⚡️ Владимир Путин и Си Цзиньпин убеждены, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, следует из заявления лидеров двух стран. Они подчеркнули, что поддерживают все способствующие установлению мира на Украине усилия.
15:10 ❗️ Планы Украины запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву на 9 Мая сорвались, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
15:00 Песков заявил о важности учета национальных интересов России, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сказал, что РФ запрашивает «слишком много» по Украине.
14:50 Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Каменский Хутор, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления! Уважаемые жители, вновь призываю вас к осторожности! Враг беспощаден и подло атакует наше приграничье», — написал он.
14:43 Россия рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта, отметил Песков. Он уточнил, что РФ и США продолжают диалог, у российской стороны есть возможность донести свою позицию по Украине до Штатов.
14:40 ❗️ Россия при урегулировании украинского конфликта хочет, чтобы были учтены ее законные интересы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины.
14:25 Рада ратифицировала ресурсное соглашение с США. «За» проголосовали 338 депутатов, против — 0, не голосовали девять парламентариев.
14:24 Мирная жительница поселка Днепряны погибла в результате артобстрела ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным. Сегодня в 11:15 мск в результате обстрела жилого сектора поселка Днепряны погибла женщина 1958 года рождения», — уточнил он.
14:05 У гостей парада Победы в Москве после угроз от Владимира Зеленского нет сомнений в его террористической сущности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Все, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почетным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто», — объяснила она.
13:52 ❗️ Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не обсуждали тему Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
13:50 Речи об отправке немецких военных на Украину нет, заявил канцлер Фридрих Мерц.
«Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и еще дальше — от мирного соглашения», — добавил он.
13:30 Брифинг Минобороны. Главное:
▪️ ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 132 районах;
▪️ Средства ПВО уничтожили 182 беспилотника самолетного типа, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
▪️ Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 510 украинских военных, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD»;
▪️ Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 290 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, два склада боеприпасов, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии;
▪️ Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили до 235 украинских военных, три боевые бронированные машины, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы;
▪️ До 215 военных уничтожили подразделения группировки войск «Север». ВСУ потеряли также два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерную машину разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов;
▪️ В зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы;
▪️ Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили до 80 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
13:17 ⚡️ ВС России установили контроль над населенным пунктом Троицкое в ДНР.
13:15 ❗️ Действия ВСУ подтверждают стремление украинских властей не допустить урегулирования конфликта мирным путем, подчеркнули в Минобороны.
«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — добавили там.
13:10 ⚡️ ВСУ 488 раз нарушили режим перемирия, объявленного в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны. Российские военные прекратили ведение боевых действий и остались на ранее занятых рубежах и позициях.
«Вооруженными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами», — отметили в министерстве.
Там добавили, что ВСУ дважды попытались прорваться через границу в Курской области, а также атаковали в районе Дзержинска.
«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», — резюмировали в Минобороны.
13:05 Евросоюз перевел Украине €1 млрд в виде очередного транша из доходов от замороженных российских активов, сообщили в ЕК.
12:45.
12:25 Угрозу ракетной атаки объявили в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
12:20 Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, отличившимся при выполнении боевых задач.
12:15 США заинтересованы в устойчивом урегулировании украинского конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«В контексте украинского кризиса новая администрация США демонстрирует понимание сути конфликта, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании. Именно так появился предложенный США в феврале текущего года проект первой резолюции СБ ООН по украинскому кризису “Путь к миру”, призывающий к установлению “прочного мира” и поддержанный Россией, Китаем и США», — отметил он.
12:00 ВСУ за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 147 боеприпасами, мирная жительница получила ранение, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
11:45 Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве в урегулировании украинского конфликта, сообщили источники газеты Hurriet.
11:30 Число атак украинских БПЛА с начала действия майского перемирия уменьшилось, однако активность все еще сохраняется, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
11:15 ❗️ ВСУ вновь пытаются прорваться в курское Теткино силами 40−50 человек, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, попытка прорыва началась с предварительной артподготовки и бомбардировки со стороны Украины, ВСУ продвигаются пешком со стороны Рыжевского леса.
10:55 Заявление президента США Дональда Трампа о желании России «получить» всю Украину направлено на внутреннюю аудиторию, заявил советник главы офиса Вадимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Но Трамп… здесь он работает на внутренний рынок. Почему я говорю, что нужно спокойно относиться к таким заявлениям? Это не рассчитано на Украину, это не рассчитано на нас с вами. Это рассчитано исключительно на американский политический рынок исключительно для того, чтобы объяснить, почему нет столь быстрых результатов», — объяснил он.
10:40 Опасность атаки БПЛА в Оренбургской области отменили, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.
10:30 Польша не намерена участвовать в миротворческих миссиях на Украине, заявил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Спекуляции о том, что солдаты польской армии могут быть отправлены в Украину, являются грубой манипуляцией, попыткой распространения дезинформации и лжи», — подчеркнул он.
10:15 Украина провела серию онлайн-переговоров со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом о 30-дневном перемирии, сообщило издание «РБК-Украина».
10:00 Министр финансов США Скотт Бессент назвал президента России Владимира Путина «военным преступником», но добавил, что с ним необходимо вести переговоры.
«Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны», — заявил Бессент.
09:35 ВСУ девять раз за минувшие сутки обстреляли Горловку, пострадал один человек, повреждения получили два автомобиля и два многоквартирных дома, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
09:20.
09:05 Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал Европе, помогающей неонацистам, не забывать о судьбе Гитлера.
«Это (сокрушение гитлеровской Германии. — “Газета.Ru”) то, что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам», — написал он.
08:55 Перемирие на Украине могут заключить уже 1 июня, заявил депутат Рады Александр Дубинский.
«С 1 июня перемирие и переход к избирательному процессу в Украине», — написал он и добавил, что это может случиться и раньше.
08:45 Власти Эстонии должны отправить украинских беженцев обратно на Украину вместо того, чтобы отправлять туда своих военных, заявил глава оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.
«Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?» — задался он вопросом.
08:35 Гарантией безопасности Украины может стать поддержка ВСУ со стороны Европы и США, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать ее вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — отметил он.
08:30 На любые провокации Украины, направленные против России, в том числе в дни майского перемирия, следует отвечать в семикратном размере, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вот цифра семь как бы во многих религиях хорошая цифра. На любые провокации против России должен быть дан семикратный ответный удар», — объяснил он.
08:25 Президент США Дональд Трамп заявил о приближении момента, когда необходимо принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что «не рад этому».
08:20 Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины о 30-дневном перемирии остается в силе. По его словам, инициатива «может дать шанс дипломатии».
08:15 Ночью угрозу атаки беспилотников объявили в Рязани, Оренбургской и Белгородской областях.
08:10 Утром работу аэропорта в Нижнем Новгороде ограничивали на прием и выпуск самолетов. Спустя полтора часа ограничения отменили. С 06:42 введенные ранее ограничения отменили в аэропортах Ярославля и Иванова.
08:05 ⚡️ С 00:00 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне перемирие.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1170-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.