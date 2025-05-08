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Эстонской политик Хельме призвал вернуть беженцев из Украины на родину

В Эстонии находится около 10 тысяч украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, отметил Хельме.

Источник: Аргументы и факты

Лидер эстонской оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме выступил против инициативы правительства о возможной отправке военных в Украину. Вместо этого он предложил вернуть на родину украинских беженцев призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации.

«Почему мы не отправляем обратно тех, кого Украина требует вернуть, а вместо этого планируем посылать своих солдат?» — заявил Хельме в комментарии для ERR.

Политик отметил, что на территории Эстонии находится около 10 тысяч украинских граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ.

Это заявление прозвучало в ответ на сообщение премьер-министра страны Кристена Михала о готовности рассмотреть возможность направления эстонских военных в Украину в составе миротворческой миссии. По словам главы правительства, Эстония может предоставить сухопутное подразделение численностью до роты, а также военных инструкторов и штабных офицеров.