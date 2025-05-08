Эстонской политик Хельме призвал вернуть беженцев из Украины на родину

Это заявление прозвучало в ответ на сообщение премьер-министра страны Кристена Михала о готовности рассмотреть возможность направления эстонских военных в Украину в составе миротворческой миссии. По словам главы правительства, Эстония может предоставить сухопутное подразделение численностью до роты, а также военных инструкторов и штабных офицеров.