Эстонской политик Хельме призвал вернуть беженцев из Украины на родину

Лидер эстонской оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме выступил против инициативы правительства о возможной отправке военных в Украину. Вместо этого он предложил вернуть на родину украинских беженцев призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации.
«Почему мы не отправляем обратно тех, кого Украина требует вернуть, а вместо этого планируем посылать своих солдат?» — заявил Хельме в комментарии для ERR.
Политик отметил, что на территории Эстонии находится около 10 тысяч украинских граждан, подлежащих мобилизации в ВСУ.
Это заявление прозвучало в ответ на сообщение премьер-министра страны Кристена Михала о готовности рассмотреть возможность направления эстонских военных в Украину в составе миротворческой миссии. По словам главы правительства, Эстония может предоставить сухопутное подразделение численностью до роты, а также военных инструкторов и штабных офицеров.