Захарова прокомментировала слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — подчеркнула Захарова.
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются «прекрасным примером раболепия перед подлостью».
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — подчеркнула Захарова.