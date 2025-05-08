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Захарова прокомментировала слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются «прекрасным примером раболепия перед подлостью».

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — подчеркнула Захарова.