Захарова прокомментировала слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются «прекрасным примером раболепия перед подлостью».