На парад Победы в Москве приедут 27 лидеров, поддерживающих Россию в борьбе с неонацизмом на Украине.
Президент Владимир Путин разрушил планы Владимира Зеленского устроить 9 мая в Киеве пиар-акцию с европейскими политиками в противовес параду Победы в Москве. Они отказались ехать на Украину, потому что ориентируются на США, которые решили отправить американских ветеранов на Красную площадь. Как объяснили эксперты URA.RU, Зеленский подорвал доверие Запада, отвергнув трехдневное перемирие и позволив себе угрозы в адрес лидеров, направляющихся в Россию.
На прямой линии в декабре 2024 года Путин, отвечая на вопрос URA.RU о возможном участии лидеров антигитлеровской коалиции (помимо СССР в «Большую тройку» входили США и Великобритания) в праздновании юбилея Победы в Москве, заявил, что самое главное — самим не забывать подвиг нашего народа в борьбе с нацизмом. При этом Россия ценит вклад союзников в общую борьбу и готова разделить радость Победы с теми, кто захочет приехать на парад на Красной площади, отметил глава государства.
Россия будет рада видеть американцев в День Победы в Москве, отмечал Владимир ПутинФото: Роман Наумов © URA.RU.
«Мы будем рады всех видеть, в том числе и участников антигитлеровской коалиции, участники которой внесли свой заметный вклад в решение вопроса победы над нацизмом: и Соединенные Штаты, и Великобритания с ее северными конвоями. И там тоже были героические люди, мы их любим, уважаем», — заявил тогда Путин.
В преддверии Дня Победы появилась информация, что высокопоставленные американские представители действительно могут приехать в Москву на торжества. Не исключалась возможность участия госсекретаря США Марко Рубио. Это стало возможным после того, как с приходом Дональда Трампа к власти Штаты начали дистанцироваться от киевского режима, чью основную поддержку взяла на себя Европа, объяснили собеседники URA.RU.
Позднее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в параде Победы будут участвовать несколько ветеранов из США, американскому послу тоже направили приглашение. Сперва ожидалось, что в Москву приедут лидеры 29 стран, а еще три государства — Индия, Никарагуа и ЮАР — будут представлены делегациями высокого уровня. Затем Ушаков сообщил, что президенты Азербайджана и Лаоса не смогут прилететь. В торжественных мероприятиях примут участие генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, представители Союзного государства Белоруссии и России, а также президент банка БРИКС, отметил Ушаков.
Парад Победы в Москве посетят 27 лидеровФото: Инфографика URA.RU.
Позиция Путина заключается в том, что Россия открыта для контактов, но при условии взаимного уважения, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. При этом приезд Рубио или другого высокопоставленного американского представителя в Москву на День Победы стал бы не вполне уместным после «бестактного, но предсказуемого заявления» Трампа о том, что США сделали «несравнимо больше» вклада в победу во Второй мировой войне, чем другие страны, добавил политолог.
«Налицо продолжение старой линии, здесь Трамп выступает в роли преемника того направления американской внешней политики, которая стремится украсть у нашей страны лавры победителя, память о Победе, всячески ее исказить. Общее изменение акцентов Трампа, движение в сторону нормализации отношений с Россией связаны прежде всего с тем, что он рассматривает в качестве главного соперника не Москву, а Пекин», — заявил Зудин.
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Если приезд американцев в Москву стал реальностью, то с европейцами, точнее с их воинственным крылом, ситуация обстоит иначе, считают собеседники URA.RU. Акт о капитуляции Германии, помимо СССР и США, подписывали Британия и Франция, которые теперь громче всех выступают за продолжение конфликта на Украине, накачку Киева оружием, отметил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.
«Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер показывают очень агрессивные намерения. Это вырождение европейской элиты, предательство национальной памяти о французском антифашистском подполье, прямой борьбе британцев с нацизмом», — заявил Кузнецов.
Еще более странно видеть подобную воинственность со стороны Германии, выражающуюся в заявлениях как президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, так и бывшего и нынешнего канцлеров — Олафа Шольца и заступившего на этот пост 6 мая Фридриха Мерца, добавил Кузнецов. «Эти устремления на восток, агрессивные попытки подогреть конфликт на Украине поставками оружия, все более современных и дальнобойных средств — это прямое наследие немецкого милитаризма, который стал одним из источников формирования нацистского режима в Германии более 80 лет назад», — подчеркнул собеседник URA.RU.
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Всей этой восставшей в Европе «коричневой чуме» вновь противостоит Россия, чью позицию разделяют разные страны по всему миру, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Приехавшие и собирающиеся в Москву лидеры помнят великий подвиг советского народа в Победе над нацизмом. Теперь они поддерживают Россию в ее борьбе с неонацизмом на Украине. Это еще раз подчеркивает, что наша страна далека от изоляции, в которую ее хотел загнать Запад», — пояснил политолог.
По его словам, приезд 27 лидеров в Москву говорит о том, что с нами хотят торговать, вести дела, ведь мы не разделяем страны на сорта, готовы к сотрудничеству со всеми, в то время как Запад считает остальных «отсталыми» или, как они официально говорят, «развивающимися». Путин же уделяет внимание всем гостям, вне зависимости от их влияния, добавил Орлов. «К нам едут лидеры стран, которые были английскими и французскими колониями. Они хотят сотрудничать с Россией в новых реалиях», — объяснил эксперт.
Европейские лидеры не купились на уловку ЗеленскогоФото: Официальный сайт президента Украины.
Параллельно с праздничными мероприятиями в Москве Зеленский решил устроить очередной «пиар-ход» и собрать 9 мая в Киеве европейских политиков, продолжил Орлов. По его мнению, это попытка показать, что Украина противостоит России не одна, а вместе с Европой. Однако, судя по поступающей информации, ни один из европейских лидеров не поедет в украинскую столицу. Это, как считают эксперты URA.RU, может быть связано с резонансными заявлениями Зеленского, который отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, а также пригрозил лидерам государств, которые едут в Москву на 9 Мая.
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«Другая возможная причина в том, что европейские лидеры вынуждены ориентироваться на новую линию американской внешней политики в отношении Украины. Отказ от представительства на уровне первых лиц означает, что Зеленского не хотят побуждать на какие-то новые, авантюрные и представляющие опасность для Запада шаги», — заключил Зудин.