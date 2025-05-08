Путин сорвал пиар-ход Зеленского на 9 Мая

По его словам, приезд 27 лидеров в Москву говорит о том, что с нами хотят торговать, вести дела, ведь мы не разделяем страны на сорта, готовы к сотрудничеству со всеми, в то время как Запад считает остальных «отсталыми» или, как они официально говорят, «развивающимися». Путин же уделяет внимание всем гостям, вне зависимости от их влияния, добавил Орлов. «К нам едут лидеры стран, которые были английскими и французскими колониями. Они хотят сотрудничать с Россией в новых реалиях», — объяснил эксперт.