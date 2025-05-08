Эксперт Блохин: Киев хочет сорвать парад в Москве

Украина хочет сорвать военный парад в честь Дня Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России. Такое мнение высказал газете «Известия» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Для них 9 Мая — вопрос международного престижа РФ. Если бы Киеву удалось сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость России и всех тех, кто ее посетил», — отметил собеседник издания.
Как рассказывал помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, на парад на Красной площади приедут 29 мировых лидеров и другие представители иностранной власти.
Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — с 8 по 10 мая. При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность гостей московского парада.