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Эксперт Блохин: Киев хочет сорвать парад в Москве

По словам сотрудника РАН, Украине хотелось бы создать видимость изоляции РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украина хочет сорвать военный парад в честь Дня Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России. Такое мнение высказал газете «Известия» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Для них 9 Мая — вопрос международного престижа РФ. Если бы Киеву удалось сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость России и всех тех, кто ее посетил», — отметил собеседник издания.

Как рассказывал помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, на парад на Красной площади приедут 29 мировых лидеров и другие представители иностранной власти.

Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — с 8 по 10 мая. При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность гостей московского парада.