Показуха или реальные перемены? Министр посетил скандальную медакадемию в Ташкенте

Согласно заявлению пресс-службы министерства, министр ознакомился с «современными условиями и инновационной инфраструктурой», созданной в главном учебном корпусе вуза. Он изучил организацию учебного процесса, практических занятий и технологическое оснащение центров — от симуляционных и цифровых до биомедицинских. Также, по их словам, особое внимание он уделил условиям для студентов и качеству практического обучения.
Звучит отлично, но…
Министерство распространило серию фотографий, на которых действительно всё выглядит идеально. Но при внимательном рассмотрении в глаза бросаются некоторые странности. Например, стулья, на которых сидят студенты, обёрнуты в полиэтилен, будто их только что распаковали перед визитом. На других снимках — коробки от оборудования, как будто всё установлено прямо в день приезда министра. Так это реальное состояние вуза или тщательно подготовленный «визит с пылу с жару»?
Были и встречи с иностранными студентами
Пресс-служба подчёркивает, что министр провёл «открытый и искренний» диалог со студентами, в том числе из Индии. По заявлению министерства, студенты остались довольны — хвалили и условия проживания, и преподавателей, и качество образования.
В завершение визита министр дал руководству университета поручения: ещё больше внимания иностранным студентам и их досугу. И это, конечно, хорошо. Но ведь и раньше такие поручения давались, а жалобы всё равно всплывали.
В итоге остаётся ощущение, что мы снова наблюдаем традиционную систему «красивой витрины», где всё сияет до первого закрытия дверей за спиной министра. Хочется верить, что это только подозрения, и что условия в вузе действительно меняются, а не только на фотографиях в пресс-релизе.