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Показуха или реальные перемены? Министр посетил скандальную медакадемию в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). Помните недавний скандал с участием индийского студента, который открыто раскритиковал Ташкентскую медицинскую академию? Его пост вызвал широкий резонанс в соцсетях и обсуждения на всех уровнях. Теперь история получила продолжение — вуз навестил лично министр высшего образования Конгратбай Шарипов.

Источник: Министерство высшего образования РУз

Согласно заявлению пресс-службы министерства, министр ознакомился с «современными условиями и инновационной инфраструктурой», созданной в главном учебном корпусе вуза. Он изучил организацию учебного процесса, практических занятий и технологическое оснащение центров — от симуляционных и цифровых до биомедицинских. Также, по их словам, особое внимание он уделил условиям для студентов и качеству практического обучения.

Звучит отлично, но…

Министерство распространило серию фотографий, на которых действительно всё выглядит идеально. Но при внимательном рассмотрении в глаза бросаются некоторые странности. Например, стулья, на которых сидят студенты, обёрнуты в полиэтилен, будто их только что распаковали перед визитом. На других снимках — коробки от оборудования, как будто всё установлено прямо в день приезда министра. Так это реальное состояние вуза или тщательно подготовленный «визит с пылу с жару»?

Были и встречи с иностранными студентами

Пресс-служба подчёркивает, что министр провёл «открытый и искренний» диалог со студентами, в том числе из Индии. По заявлению министерства, студенты остались довольны — хвалили и условия проживания, и преподавателей, и качество образования.

В завершение визита министр дал руководству университета поручения: ещё больше внимания иностранным студентам и их досугу. И это, конечно, хорошо. Но ведь и раньше такие поручения давались, а жалобы всё равно всплывали.

В итоге остаётся ощущение, что мы снова наблюдаем традиционную систему «красивой витрины», где всё сияет до первого закрытия дверей за спиной министра. Хочется верить, что это только подозрения, и что условия в вузе действительно меняются, а не только на фотографиях в пресс-релизе.