Показуха или реальные перемены? Министр посетил скандальную медакадемию в Ташкенте

Министерство распространило серию фотографий, на которых действительно всё выглядит идеально. Но при внимательном рассмотрении в глаза бросаются некоторые странности. Например, стулья, на которых сидят студенты, обёрнуты в полиэтилен, будто их только что распаковали перед визитом. На других снимках — коробки от оборудования, как будто всё установлено прямо в день приезда министра. Так это реальное состояние вуза или тщательно подготовленный «визит с пылу с жару»?