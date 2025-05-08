WP рассказала об идее Белого дома депортировать мигрантов на Украину

При этом несколько анонимных источников сообщили изданию, что эта тема никогда не обсуждалась на высшем уровне. Один из собеседников заявил, что ему вовсе неизвестно о каких-либо политических требованиях, выдвинутых Соединенными Штатами относительно принятия Киевом депортированных.