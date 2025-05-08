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Медведев посоветовал Европе не забывать о судьбе Гитлера, помогая неонацистам

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Европейские страны, помогающие неонацистам, не должны забывать, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году. Это отметил в X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Политик разместил фотографию со встречи с лидером кубинских коммунистов, президентом страны Мигелем Диас-Канелем. «Мы рады видеть друзей, которые вместе с нами празднуют 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии», — написал он.

«Это (сокрушение гитлеровской Германии — прим. ТАСС) то, — добавил Медведев, — что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам».

Европейские страны, несмотря на очевидные экономические и политические издержки, продолжают последовательную поддержку неонацистского режима в Киеве, снабжая его деньгами, оружием и разведывательными данными. В Брюсселе придерживаются концепции, предполагающей нанесение «стратегического поражения» России на поле боя и урегулирования украинского конфликта на максималистских условиях Киева.