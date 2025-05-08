Европейские страны, несмотря на очевидные экономические и политические издержки, продолжают последовательную поддержку неонацистского режима в Киеве, снабжая его деньгами, оружием и разведывательными данными. В Брюсселе придерживаются концепции, предполагающей нанесение «стратегического поражения» России на поле боя и урегулирования украинского конфликта на максималистских условиях Киева.