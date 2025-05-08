Президент США Дональд Трамп заявил, что войска Советского Союза сыграли важную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, однако солдаты американской армии были «доминирующей силой».
По его словам, победителями во Второй мировой войне были именно США, хотя и сделали это «с помощью других».
«У России большой день завтра. Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал американский лидер в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.
Незадолго до встречи с дипломатом Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. В документе, представленном на сайте Белого дома, сказано, в этот день американский народ воздает дань памяти всем погибшим, а также «подтверждает обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира».
В документе отмечается, что за годы войны потери США составили примерно 250 тысяч человек, а без жертв американских солдат «война не была бы выиграна» и «мир выглядел бы совершенно иначе».
Напомним, что потери СССР во время Второй мировой войны сосчитать невозможно, но известно, что страна потеряла более 40 миллионов человек. Кроме того, как писал сайт KP.RU, нельзя забывать, что, кроме вермахта и войск СС, в войну против Советского Союза сразу же включились 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии — Венгрии, Финляндии и Румынии.
Президент России Владимир Путин называл Советский Союз «главным освободителем народов Европы». Глава государства отметил, что сейчас россияне «борются за подлинную, не приукрашенную или побеленную правду о войне». По его словам, именно советские солдаты сделали решающий вклад в борьбе с нацизмом.
«Эта национальная, человеческая правда, жесткая, горькая и беспощадная, была передана нам писателями и поэтами, которые прошли через огонь и ад передних испытаний», — заявлял российский лидер.
Ранее отмечалось, что своими громкими заявлениями о вкладе США в победу над нацистской Германией, Дональд Трамп лишь пытается играть краплеными картами, чтобы «сделать Америку снова великой» в глазах ее народа, а также других стран.