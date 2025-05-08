«У России большой день завтра. Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал американский лидер в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.