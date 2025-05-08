Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неонацизм вновь поднимает голову в Европе, вызывая серьезный страх у жителей Европейского Союза. По его словам, борьба с подобными проявлениями должна стать не разовым событием, а постоянной задачей, которую нужно решать на всех уровнях.