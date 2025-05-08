Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал поддерживающей неонацистов Европе не забывать о поражении гитлеровской Германии.
Политик опубликовал фото со встречи с главой кубинских коммунистов, президентом страны Мигелем Диас-Канелем. «Мы рады видеть друзей, которые вместе с нами празднуют 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии», — отметил он.
Медведев добавил к своей публикации, что поражение гитлеровской Германии «должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неонацизм вновь поднимает голову в Европе, вызывая серьезный страх у жителей Европейского Союза. По его словам, борьба с подобными проявлениями должна стать не разовым событием, а постоянной задачей, которую нужно решать на всех уровнях.