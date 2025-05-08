МВД: амнистия в Беларуси не коснется осужденных за экстремизм и терроризм

МИНСК, 8 мая — Sputnik. МВД Беларуси приступает к реализации подписанного президентом республики Александром Лукашенко закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», об этом сообщил начальник управления департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Андрей Мирук.
По его словам, процесс будет длиться шесть месяцев.
Амнистия коснется только тех, за время отбывания наказания кто имел положительную характеристику и был осужден за преступления, не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие.
При этом закон не распространяется на:
- ранее амнистированных, которые снова совершили умышленное преступление,
- не возместили причиненный вред,
- допустили особо опасный рецидив преступлений,
- были причастны к экстремистской или террористической деятельности,
- осуждены на пожизненное лишение свободы.
Для рассмотрения вопросов применения амнистии во всех исправительных учреждениях создаются специальные комиссии.
«Результаты будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись», — сказал Мирук.
Амнистия в Беларуси.
Проект амнистии был подготовлен МВД. Затем 24 апреля правительство внесло его в парламент по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Обе палаты белорусского парламента приняли проект закона об амнистии 2 мая.
Затем 7 мая глава государства подписал закон, он вступил в силу после опубликования.
Как пояснял министр внутренних дел Иван Кубраков, под амнистию попадут около восьми тысяч человек.