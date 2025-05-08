Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана»

Фотографиями с места событий поделилась пресс-служба Акорды в Telegram-канале.
Президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
Сегодня, 8 мая 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к столичному монументу «Отан Ана» по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями с места событий поделилась пресс-служба Акорды в Telegram-канале.
Президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.