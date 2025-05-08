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Узбекистан призывает Индию и Пакистан сосредоточиться на дипломатическом диалоге

Узбекистан представил свою позицию по эскалации напряженности между Индией и Пакистаном.

Источник: пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекская сторона с обеспокоенностью следит за развитием ситуации, связанной с ростом напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

В своем заявлении МИД Узбекистана призвал Индию и Пакистан отдать приоритет дипломатическому диалогу.

«Призываем обе стороны проявлять сдержанность, действовать в интересах мира и стабильности, отдавать приоритет дипломатическому диалогу для предотвращения дальнейшего ухудшения обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что Узбекистан готов поддержать любые международные или региональные усилия, направленные на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов на туристов в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.