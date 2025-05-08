В Уфе прошла генеральная репетиция парада Победы.

Как рассказали в столичной мэрии, всего в прохождении принимает участие 31 парадный расчет. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, представители силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцы, кадеты, курсанты, ветераны боевых действий и военной службы. Среди них — порядка 70 участников СВО: бойцы полка «Башкортостан» батальона им. Салавата Юлаева. Также сформирован сводный духовой оркестр.