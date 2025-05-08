В Уфе прошла генеральная репетиция парада Победы.

Накануне, 7 мая в Уфе прошла заключительная генеральная репетиция торжественного прохождения военнослужащих, которое состоится в день 80-летия Победы.
Как рассказали в столичной мэрии, всего в прохождении принимает участие 31 парадный расчет. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, представители силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцы, кадеты, курсанты, ветераны боевых действий и военной службы. Среди них — порядка 70 участников СВО: бойцы полка «Башкортостан» батальона им. Салавата Юлаева. Также сформирован сводный духовой оркестр.
Кроме того, сегодня в небе пролетели самолеты малой авиации аэродрома «Первушино».
Напомним, 9 мая в Уфе в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, будут действовать ограничения движения.