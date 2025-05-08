США получат земельный участок в Алматы: сенат ратифицировал соглашение

Арендная плата за весь срок аренды составит 25 миллионов долларов США и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления Соглашения в силу. Кроме того, Правительство США освобождается от уплаты всех налогов и иных платежей, связанных с земельным участком и зданием консульства, за исключением арендной платы.