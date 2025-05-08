Лукашенко: качество должно стать брендом Беларуси

«Новая страница летописи суверенной Беларуси». Лукашенко на открытии Международного выставочного центра.
«Качество должно стать брендом нашей страны. И не зря эта пятилетка будет пятилеткой качества», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что белорусским производителям нужно выдерживать конкуренцию на мировых рынках. «Мы же хотим произвести и продать. А для того чтобы продать, надо конкурировать в жесточайших условиях», — сказал он.
Отечественные специалисты на многое способны, подчеркнул Президент, и в качестве примера привел строительство такого уникального объекта, как Дворец Независимости. «Когда посещала очередная высокая делегация, ко мне подошел руководитель, очень влиятельный, богатый человек и спросил: за сколько вы построили? Я ему назвал цифру. “А нам можете за эти деньги?” Я говорю: нет, вам дороже в два раза. Это, казалось бы, шутка, но это так. Они увидели, что мы быстро построили такое национальное детище, построили качественно, разумно. Сделали это наши проектанты и строители. Показав это, мы должны строить это там, где нас попросят», — пояснил глава государства.
Еще один пример — строительство в Беларуси атомной электростанции, при возведении которой в тесном взаимодействии с россиянами наши специалисты получили самые современные компетенции и опыт. В результате они теперь востребованы на строительстве подобных объектов в различных странах мира.
«Чтобы мы помогли построить. Потому что качественно», — сказал Александр Лукашенко. — Мы реактор не будем стремиться создавать, хотя и это можем. Россияне сделают реактор. Все остальное мы должны делать — и мы научились этому. Так мы учимся везде самым передовым технологиям. Только так можно развиваться, перескочив, переступив через одну, может, две ступени развития".