Лукашенко: качество должно стать брендом Беларуси

Отечественные специалисты на многое способны, подчеркнул Президент, и в качестве примера привел строительство такого уникального объекта, как Дворец Независимости. «Когда посещала очередная высокая делегация, ко мне подошел руководитель, очень влиятельный, богатый человек и спросил: за сколько вы построили? Я ему назвал цифру. “А нам можете за эти деньги?” Я говорю: нет, вам дороже в два раза. Это, казалось бы, шутка, но это так. Они увидели, что мы быстро построили такое национальное детище, построили качественно, разумно. Сделали это наши проектанты и строители. Показав это, мы должны строить это там, где нас попросят», — пояснил глава государства.