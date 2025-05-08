«Конечно, отразится» — МИД Казахстана о конфликте Индии и Пакистана

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Конфликт Индии и Пакистана отразится на Казахстане в экономическом плане, заявил замминистра иностранных дел Акан Рахметуллин.
«Я думаю, он, конечно, отразится, но не до такой степени, потому что у нас южные маршруты не настолько развиты. Например, через Индию и Пакистан», — сказал Рахметуллин.
Я надеюсь, что этот конфликт будет решен, продолжил представитель МИДа. И эта ситуация будет разрешена мирным дипломатическим путем. Также в министерстве сообщили о казахстанцах, находящихся в этих странах.
Да, обязательно есть граждане Казахстана в обеих странах, насколько я знаю, в Пакистане больше, чем в Индии. Это именно те граждане, о которых мы знаем, которые находятся на консульском учете в посольстве. И они на постоянной связи с нашим посольством.
И поскольку на данный момент в регионе нет полноценных военных действий, а только отдельные удары по приграничной территории, вопрос об эвакуации граждан Казахстана не стоит, отметили в ведомстве.
Прокомментировали в министерстве и отмену авиакомпанией Air Astana полетов из Казахстана в Индию 8 мая.
«Вопрос не политический, а чисто экономический. Это взаимоотношения с Air Astana. Потому что воздушное пространство над Индией не закрыто. Это Пакистан закрыл для Индии свое воздушное пространство. Поэтому Air Astana должна найти пути вывоза этих граждан», — сказал замминистра иностранных дел.
Вопрос об эвакуации встанет тогда, когда будет уже известно, что казахстанцам действительно угрожает опасность, подчеркнули в МИДе. При этом, во внешнеполитическом ведомстве затруднились ответить на вопрос о точном числе казахстанцев в Пакистане и Индии.
«Но я знаю, что в Пакистане больше, чем в Индии. Но данных цифр у меня нет. Это именно я говорю о тех, кто находится там на консульском учете. Их не так много», — сказал Рахметуллин.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления»*, связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Позже Минобороны Индии сообщило, что начало операцию «Синдур». А Пакистан заявил, что готов свернуть боевые действия против Индии, если Нью-Дели отступит.
* Запрещенная в России террористическая организация.