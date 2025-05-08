В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщил Кремль. Китайский лидер прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Встреча началась с официальной церемонии. Политики прошли навстречу друг другу по красным ковровым дорожкам и пожали руки. Затем было сделано официальное фото. Впоследствии стороны приступили к переговорам в узком составе.
Путин в ходе встречи заявил, что Россия и Китай развивают связи во благо народов обеих стран и «не против кого бы то ни было».
«Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, — это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — сказал он.
Президент поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. Он отметил, что парадный расчет Китая 9 мая будет самым большим из иностранных.
Глава России также сказал, что будет рад «вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом» на празднование юбилея победы над Японией во Второй мировой войне. Он уточнил, что получил приглашение от китайской стороны, и выразил за это благодарность. По словам Путина, правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.
Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что 80 лет «китайские и российские народы ценой тяжелых потерь одержали великую победу, внесли неизгладимый исторический вклад в дело мира во всем мире и в прогресс человечества».
«Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — сказал он.
По словам китайского лидера, поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений является императивом для двух стран и для укрепления системы международных отношений.
Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом накануне. В прошлый раз он совершал его в марте 2023 года. В 2024 году китайский лидер также присутствовал на саммите БРИКС в Казани. Кроме него, на парад Победы собирались приехать руководители из более чем 20 государств.