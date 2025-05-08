В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Глава России также сказал, что будет рад «вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом» на празднование юбилея победы над Японией во Второй мировой войне. Он уточнил, что получил приглашение от китайской стороны, и выразил за это благодарность. По словам Путина, правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей.