Лукашенко откроет Международный выставочный центр в Минске 8 мая

В телеграм-канале уточнили, что после торжественной церемонии главе государства покажут экспозицию, которая посвящена Великой Победе. Александр Лукашенко на церемонии подчеркнул, что, как и договаривались, 8 мая, открывают новую страницу летописи суверенной Беларуси.