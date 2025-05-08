Президент Беларуси Александр Лукашенко откроет Международный выставочный центр в Минске 8 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Сегодня Первого ждут на открытии Международного выставочного центра», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что после торжественной церемонии главе государства покажут экспозицию, которая посвящена Великой Победе. Александр Лукашенко на церемонии подчеркнул, что, как и договаривались, 8 мая, открывают новую страницу летописи суверенной Беларуси.
— Мы это чудо назвали — Международный выставочный центр, Минский выставочный центр, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: «Затронет почти восемь тысяч осужденных».
Тем временем МВД Беларуси раскрыло подробности закона об амнистии к 80-летию Победы, подписанного Лукашенко: «Не коснется осужденных за экстремизм и терроризм».
Вместе с тем Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности.
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