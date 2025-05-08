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Литва вышла из конвенции по противопехотным минам

ВИЛЬНЮС, 8 мая. /ТАСС/. Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция). За отказ от обязательств по документу на пленарном заседании Сейма (парламента) проголосовали 107 депутатов при 3 воздержавшихся, против не голосовал никто.

Источник: AP 2024

«Выход из конвенции послужит усилению средств сдерживания, повысит эффективность применения армией Литвы мероприятий по контрмобильности», — отметило подготовившее решение Минобороны.

18 марта министры обороны стран Балтии и Польши в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции, аргументируя такой шаг обострением военной угрозы и необходимостью иметь возможность использовать все средства сдерживания. Затем к ним присоединилась Финляндия.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.