Лукашенко анонсировал Евразийский экономический форум в июне

«Сегодня мы открываем новую страницу летописи суверенной Беларуси. Мы это чудо назвали — Международный выставочный центр, Минский выставочный центр. Должна быть постоянно действующая выставка для того, чтобы показать как в музее то, чего мы достигли на сегодняшний день. Самые высокие достижения нашей страны, нашей суверенной Беларуси, что мы сделали сами. Не в составе огромной страны, а сами белорусы, своим умом и своими руками», — сказал он.