Лукашенко анонсировал Евразийский экономический форум в июне

МИНСК, 8 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Евразийский экономический форум в июне в Минске в новом выставочном центре, сообщает близкий к пресс-службе президент Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко выступил на открытии Международного выставочного центра, который он назвал «чудом».
«Лукашенко рассказал, что в новом выставочном центре планируют провести Евразийский экономический форум. Он пройдет в Минске в июне этого года», — сообщил канал.
«Приедут немало президентов… Уникальное выставочное пространство готово к проведению мероприятий любого уровня», — сказал президент Белоруссии.
Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске во второй половине мая 2025 года, примерно 29 мая. Глава белорусского государства предложил совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом.
Открытие выставочного центра транслировал в прямом эфире телеканал «Первый информационный».
Говоря о новом центре, Лукашенко сказал, что это знаковый подарок к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в его основе лучший мировой опыт и самые передовые технологии, а расположится здесь выставка достижений Белоруссии.
«Сегодня мы открываем новую страницу летописи суверенной Беларуси. Мы это чудо назвали — Международный выставочный центр, Минский выставочный центр. Должна быть постоянно действующая выставка для того, чтобы показать как в музее то, чего мы достигли на сегодняшний день. Самые высокие достижения нашей страны, нашей суверенной Беларуси, что мы сделали сами. Не в составе огромной страны, а сами белорусы, своим умом и своими руками», — сказал он.
По словам Лукашенко, страна делает это, несмотря на санкции.
«Санкции нас душат со всех сторон, нас пытаются удушить. Но мы живем, и не просто живем, мы даже создаем уникальные объекты будущего, как этот. Все зависит от нас», — сказал президент.