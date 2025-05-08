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Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 апреля 2025 года «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Так, назначены на должность судьи:

по городу Астане:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

  • Жакупбекова Карлыгаш Еркебековна;

межрайонного суда по уголовным делам

  • Жапарбека Акжол Макулбекулы;

специализированного межрайонного административного суда.

  • Камыспаев Дамир Мухтарович;

по городу Алматы:

районного суда № 2 Алмалинского района.

  • Акпаева Жанна Жуматаевна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

  • Касенова Асель Бекболатовна;

Ауэзовского районного суда.

  • Жубатыров Жанмедет Сабитулы;
  • Оспанова Молдир Беркинкызы;

специализированного межрайонного административного суда.

  • Амангельдиев Алишер Тимурулы;
  • Оспан Арман Кудайбердыулы;

специализированного межрайонного следственного суда.

  • Бейсекенов Ескендер Мухтарович;

Медеуского районного суда.

  • Акишов Азамат Жексембаевич;
  • Аугамбаев Нуржау Нурмухамбетович;

районного суда № 2 Медеуского района.

  • Хусаинов Жасулан Кашкенович;

Турксибского районного суда.

  • Камал Мади Батыржанулы;

по городу Шымкенту:

межрайонного суда по гражданским делам.

  • Исалиев Адилхан Сундетович;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

  • Сапар Куанышбек Абайулы;

межрайонного суда по уголовным делам.

  • Насиров Аян Сейдалиевич;
  • Сейсентаев Олжас Даулетбайулы;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

  • Мергембаев Бейбут Бергалиевич;

Кокпектинского районного суда.

  • Оразгалиев Боранбай Калибекович;

специализированного межрайонного административного суда.

  • Кайырдинов Жаркын Нуржанулы;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея.

  • Калиева Айгерим Нуралыевна;

по Акмолинской области:

Кокшетауского городского суда.

  • Байгазина Динара Едиловна;

Степногорского городского суда.

  • Акышев Мукагали Бауыржанович;

по Актюбинской области:

суда № 2 города Актобе.

  • Нурниязов Бек Атымтайулы;

Байганинского районного суда.

  • Алимбеков Нурсултан Мекембаевич;

специализированного межрайонного административного суда.

  • Есенаманова Айгерим Нурланкызы;
  • Калиева Бахытгуль Измухановна;
  • Табанов Серик Куанышкалиулы;

Мугалжарского районного суда.

  • Кадиров Нурлыбек Улыкпанович;

Хромтауского районного суда.

  • Жамилов Нурсултан Сулейменулы;

по Алматинской области:

Кегенского районного суда.

  • Сейтжанов Талгат Оракбаевич;

Талгарского районного суда.

  • Сраилов Толебек Турапулы;

Илийского районного суда.

  • Кетебаев Захид Мадетбаевич;

по Атырауской области:

суда № 2 города Атырау.

  • Алтыналиева Молдир Даулетбеккызы;
  • Ишахатова Айгерим Адилкызы;

специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау.

  • Куралбеков Асылжан Сейтжапарович;

Жылыойского районного суда.

  • Аязов Алмас Куралбекулы;
  • Конысбаев Жаксылык Жахангерулы;

Индерского районного суда.

  • Кульманова Аида Жалгасбековна;

по Западно-Казахстанской области:

Уральского городского суда.

  • Джумагулова Айзада Богенбаевна;
  • Мусина Айнар Исатаевна;

по Жамбылской области:

Жамбылского районного суда.

  • Парманкулов Бекжан Салкенулы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

  • Куттыбаева Зарина Кадырбековна;

суда № 2 города Тараза.

  • Рыскул Назерке Абзалбеккызы;

по области Жетысу:

Аксуского районного суда.

  • Ахат Темирлан Кайратулы;

специализированного межрайонного административного суда.

  • Сулейменова Гульжан Есентаевна;

по Карагандинской области:

суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды.

  • Игнатов Иганат Азаматович;

районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды.

  • Масалимова Айгерим Куандыковна;

специализированного межрайонного экономического суда.

  • Маймакова Алия Бакытжановна;

по Костанайской области:

специализированного межрайонного административного суда.

  • Кудабаева Сауле Айтмолдиновна;

Сарыкольского районного суда.

  • Тюменов Кайрат Серикович;

по Кызылординской области:

Кызылординского городского суда.

  • Абдразахов Азат Бисенбекович;
  • Карибаева Лаура Мамытбековна;
  • Садуакасова Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;

Шиелийского районного суда.

  • Жаксылыков Аль-Фараби Рашитулы;

по Мангистауской области:

Актауского городского суда.

  • Ажибаев Мухтар Султанович;

специализированного межрайонного экономического суда.

  • Худибаева Айгуль Нурдаулетовна;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

  • Альмухамбетова Динара Нурмагамбетовна;

специализированного межрайонного административного суда.

  • Мырзабекова Айжан Мухамеджановна;

по Северо-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

  • Оспанбаева Асель Кайратовна;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

  • Омирбай Нурсултан Абилкасымулы;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

  • Кулдасов Гани Айнолтович;

Сарыагашского районного суда.

  • Агибаева Маржан Акимбековна;

межрайонного суда города Туркестана.

  • Байдуашов Дархан Калдыбаевич;
  • Бактыбай Аскар Бактыбайулы;
  • Койшыманов Санжар Галымжанович;

по области Улытау:

Каражалского городского суда.

  • Дюсембина Сауле Жанузаковна;

специализированного межрайонного экономического суда.

  • Туртбаева Бибигуль Терликказыевна;

по Восточно-Казахстанской области:

суда района Алтай.

  • Сулейманова Бахытгуль Кабдукаметовна;

Глубоковского районного суда.

  • Шаяхметова Марал Исаевна;

специализированного межрайонного экономического суда.

  • Оразбаев Салик Канатович;

Усть-Каменогорского городского суда.

  • Орынбаева Диляра Ерленовна;

суда района Самар.

  • Айтбаев Берик Бакытканович.

Освобождены от занимаемых должностей:

председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.

  • Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Алматинского городского суда

  • Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;

судья Карагандинского областного суда

  • Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;

судья Костанайского областного суда

  • Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;

судья Кызылординского областного суда

  • Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;

судья Северо-Казахстанского областного суда

  • Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

судьи межрайонного суда по гражданским делам.

  • Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу;
  • Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;

судья межрайонного суда по уголовным делам.

  • Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;

по городу Алматы:

судья районного суда № 2 Алмалинского района.

  • Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;

по области Абай:

судья Аягозского районного суда.

  • Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;

судья Бородулихинского районного суда.

  • Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по Акмолинской области:

председатель Сандыктауского районного суда.

  • Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;

по Актюбинской области:

председатель Шалкарского районного суда.

  • Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области:

председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

  • Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

по Западно-Казахстанской области:

судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска.

  • Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

председатель суда № 2 города Кызылорды.

  • Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Павлодарской области:

судья Баянаульского районного суда.

  • Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда.

  • Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;

по Туркестанской области:

судья Ордабасинского районного суда.

  • Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.