Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей

Так, назначены на должность судьи:
по городу Астане:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.
- Жакупбекова Карлыгаш Еркебековна;
межрайонного суда по уголовным делам
- Жапарбека Акжол Макулбекулы;
специализированного межрайонного административного суда.
- Камыспаев Дамир Мухтарович;
по городу Алматы:
районного суда № 2 Алмалинского района.
- Акпаева Жанна Жуматаевна;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.
- Касенова Асель Бекболатовна;
Ауэзовского районного суда.
- Жубатыров Жанмедет Сабитулы;
- Оспанова Молдир Беркинкызы;
специализированного межрайонного административного суда.
- Амангельдиев Алишер Тимурулы;
- Оспан Арман Кудайбердыулы;
специализированного межрайонного следственного суда.
- Бейсекенов Ескендер Мухтарович;
Медеуского районного суда.
- Акишов Азамат Жексембаевич;
- Аугамбаев Нуржау Нурмухамбетович;
районного суда № 2 Медеуского района.
- Хусаинов Жасулан Кашкенович;
Турксибского районного суда.
- Камал Мади Батыржанулы;
по городу Шымкенту:
межрайонного суда по гражданским делам.
- Исалиев Адилхан Сундетович;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.
- Сапар Куанышбек Абайулы;
межрайонного суда по уголовным делам.
- Насиров Аян Сейдалиевич;
- Сейсентаев Олжас Даулетбайулы;
по области Абай:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.
- Мергембаев Бейбут Бергалиевич;
Кокпектинского районного суда.
- Оразгалиев Боранбай Калибекович;
специализированного межрайонного административного суда.
- Кайырдинов Жаркын Нуржанулы;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея.
- Калиева Айгерим Нуралыевна;
по Акмолинской области:
Кокшетауского городского суда.
- Байгазина Динара Едиловна;
Степногорского городского суда.
- Акышев Мукагали Бауыржанович;
по Актюбинской области:
суда № 2 города Актобе.
- Нурниязов Бек Атымтайулы;
Байганинского районного суда.
- Алимбеков Нурсултан Мекембаевич;
специализированного межрайонного административного суда.
- Есенаманова Айгерим Нурланкызы;
- Калиева Бахытгуль Измухановна;
- Табанов Серик Куанышкалиулы;
Мугалжарского районного суда.
- Кадиров Нурлыбек Улыкпанович;
Хромтауского районного суда.
- Жамилов Нурсултан Сулейменулы;
по Алматинской области:
Кегенского районного суда.
- Сейтжанов Талгат Оракбаевич;
Талгарского районного суда.
- Сраилов Толебек Турапулы;
Илийского районного суда.
- Кетебаев Захид Мадетбаевич;
по Атырауской области:
суда № 2 города Атырау.
- Алтыналиева Молдир Даулетбеккызы;
- Ишахатова Айгерим Адилкызы;
специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау.
- Куралбеков Асылжан Сейтжапарович;
Жылыойского районного суда.
- Аязов Алмас Куралбекулы;
- Конысбаев Жаксылык Жахангерулы;
Индерского районного суда.
- Кульманова Аида Жалгасбековна;
по Западно-Казахстанской области:
Уральского городского суда.
- Джумагулова Айзада Богенбаевна;
- Мусина Айнар Исатаевна;
по Жамбылской области:
Жамбылского районного суда.
- Парманкулов Бекжан Салкенулы;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.
- Куттыбаева Зарина Кадырбековна;
суда № 2 города Тараза.
- Рыскул Назерке Абзалбеккызы;
по области Жетысу:
Аксуского районного суда.
- Ахат Темирлан Кайратулы;
специализированного межрайонного административного суда.
- Сулейменова Гульжан Есентаевна;
по Карагандинской области:
суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды.
- Игнатов Иганат Азаматович;
районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды.
- Масалимова Айгерим Куандыковна;
специализированного межрайонного экономического суда.
- Маймакова Алия Бакытжановна;
по Костанайской области:
специализированного межрайонного административного суда.
- Кудабаева Сауле Айтмолдиновна;
Сарыкольского районного суда.
- Тюменов Кайрат Серикович;
по Кызылординской области:
Кызылординского городского суда.
- Абдразахов Азат Бисенбекович;
- Карибаева Лаура Мамытбековна;
- Садуакасова Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;
Шиелийского районного суда.
- Жаксылыков Аль-Фараби Рашитулы;
по Мангистауской области:
Актауского городского суда.
- Ажибаев Мухтар Султанович;
специализированного межрайонного экономического суда.
- Худибаева Айгуль Нурдаулетовна;
по Павлодарской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.
- Альмухамбетова Динара Нурмагамбетовна;
специализированного межрайонного административного суда.
- Мырзабекова Айжан Мухамеджановна;
по Северо-Казахстанской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам.
- Оспанбаева Асель Кайратовна;
по Туркестанской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.
- Омирбай Нурсултан Абилкасымулы;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам.
- Кулдасов Гани Айнолтович;
Сарыагашского районного суда.
- Агибаева Маржан Акимбековна;
межрайонного суда города Туркестана.
- Байдуашов Дархан Калдыбаевич;
- Бактыбай Аскар Бактыбайулы;
- Койшыманов Санжар Галымжанович;
по области Улытау:
Каражалского городского суда.
- Дюсембина Сауле Жанузаковна;
специализированного межрайонного экономического суда.
- Туртбаева Бибигуль Терликказыевна;
по Восточно-Казахстанской области:
суда района Алтай.
- Сулейманова Бахытгуль Кабдукаметовна;
Глубоковского районного суда.
- Шаяхметова Марал Исаевна;
специализированного межрайонного экономического суда.
- Оразбаев Салик Канатович;
Усть-Каменогорского городского суда.
- Орынбаева Диляра Ерленовна;
суда района Самар.
- Айтбаев Берик Бакытканович.
Освобождены от занимаемых должностей:
председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда.
- Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судья Алматинского городского суда
- Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;
судья Карагандинского областного суда
- Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;
судья Костанайского областного суда
- Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;
судья Кызылординского областного суда
- Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;
судья Северо-Казахстанского областного суда
- Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
судьи межрайонного суда по гражданским делам.
- Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу;
- Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;
судья межрайонного суда по уголовным делам.
- Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;
по городу Алматы:
судья районного суда № 2 Алмалинского района.
- Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;
по области Абай:
судья Аягозского районного суда.
- Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;
судья Бородулихинского районного суда.
- Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;
по Акмолинской области:
председатель Сандыктауского районного суда.
- Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;
по Актюбинской области:
председатель Шалкарского районного суда.
- Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;
по Алматинской области:
председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.
- Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
по Западно-Казахстанской области:
судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска.
- Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;
по Кызылординской области:
председатель суда № 2 города Кызылорды.
- Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Павлодарской области:
судья Баянаульского районного суда.
- Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;
по Северо-Казахстанской области:
судья специализированного межрайонного экономического суда.
- Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;
по Туркестанской области:
судья Ордабасинского районного суда.
- Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.
Указ вводится в действие со дня подписания.