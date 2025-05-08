Юрий Слюсарь поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщает в своем телеграм канале глава Ростовской области. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проходящих лечение в госпитале для ветеранов войн. Визит состоялся накануне Дня Победы, и глава региона поздравил фронтовиков с этим значимым праздником.
Во время встречи Юрий Слюсарь вручил ветеранам подарки и выразил благодарность за их подвиги. Несмотря на преклонный возраст, участники войны продемонстрировали активность и жизненную энергию, делясь своими воспоминаниями и идеями с губернатором. Ветеран и труженик тыла Сергей Иванов порадовал присутствующих исполнением фронтовой песни, что создало атмосферу единства и патриотизма.
«Поздравляю вас с Днем Победы. Желаю здоровья и крепости духа. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей страны и для Ростовской области. Главное — будьте здоровы! Не забудьте посмотреть трансляцию парада», — обратился к ветеранам Юрий Слюсарь.