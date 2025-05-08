Юрий Слюсарь поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

«Поздравляю вас с Днем Победы. Желаю здоровья и крепости духа. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей страны и для Ростовской области. Главное — будьте здоровы! Не забудьте посмотреть трансляцию парада», — обратился к ветеранам Юрий Слюсарь.