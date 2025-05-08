Лукашенко сказал, что должно стать брендом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске сказал, что должно стать брендом Беларуси, сообщает БелТА.
— Качество должно стать брендом нашей страны, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на том, что не зря данная пятилетка будет пятилеткой качества.
Ранее премьер назвал планы правительства, на которые нацелят всю экономику Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».
Кстати, МВД Беларуси раскрыло подробности закона об амнистии к 80-летию Победы, подписанного Лукашенко: «Не коснется осужденных за экстремизм и терроризм».