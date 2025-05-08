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Лукашенко заявил про непростое время и сказал, что все зависит от белорусов

Лукашенко заявил, что белорусы живут в непростое время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске 8 мая, в четверг, заявил про непростое время и сказал, что все зависит от белорусов. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

— Мы живем в непростое время. Санкциями нас душат со всех сторон. Но мы живем, — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусы не просто живут, но и создают уникальные объекты. В качестве одного из примером президент привел здание нового Международного выставочного центра.

— Все зависит от нас, — заметил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».

Тем временем Лукашенко сказал белорусам, что войны завтра не будет.

Кстати, Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».

Кроме того, мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.

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