Лукашенко заявил про непростое время и сказал, что все зависит от белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске 8 мая, в четверг, заявил про непростое время и сказал, что все зависит от белорусов. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— Мы живем в непростое время. Санкциями нас душат со всех сторон. Но мы живем, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусы не просто живут, но и создают уникальные объекты. В качестве одного из примером президент привел здание нового Международного выставочного центра.
— Все зависит от нас, — заметил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».
Тем временем Лукашенко сказал белорусам, что войны завтра не будет.
Кстати, Лукашенко сделал окончательное заявление о праздновании Дня Победы в Беларуси: «Нет, не хватит».
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