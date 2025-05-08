Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко словами «немножко задержался» оценил пребывание у власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Об этом он высказался на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице, его цитирует ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — попросил глава государства.

Лукашенко также призвал сограждан профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах — каждый должен заниматься своими вопросами, чтобы машина работала без сбоев.

Белорусский лидер ранее отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.

До этого Лукашенко говорил, что Белоруссия превосходит страны Запада в осуществлении демократических процессов. «Я уже видел все. Всякую их демократию. Их демократия была так глубоко спрятана, что порой мы ее не замечали», — высказался он.