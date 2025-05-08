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Лукашенко совершает визит в Москву на празднование Дня Победы

Белорусский лидер будет присутствовать на Красной площади во время проведения на ней военного парада.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 мая, совершает визит в Москву для участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что белорусский лидер в российской столице в пятницу будет вместе с зарубежными коллегами присутствовать на Красной площади, где состоится парад Победы.

В пресс-службе напомнили, что в параде примет участие и парадный расчет, представляющий Беларусь, — военнослужащие Сил спецопераций, всего около 70 человек.

У Лукашенко на 9 мая запланировано и торжественное мероприятие в столице республики — у стелы «Минск город-герой» он как Верховный главнокомандующий примет военный парад по случаю 80-летия Победы.

Парад в Москве

Москва ожидает на параде Победы лидеров 27 стран, об этом ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Среди них — лидеры как европейских, так азиатских и африканских стран.

Приглашены также и представители международных организаций, в частности, генсеки ШОС и ОДКБ.

Ушаков отметил, что в дни празднования 80-летия Победы у президента России Владимира Путина запланирован ряд встреч с лидерами других государств.