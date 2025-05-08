Лукашенко совершает визит в Москву на празднование Дня Победы

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 мая, совершает визит в Москву для участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что белорусский лидер в российской столице в пятницу будет вместе с зарубежными коллегами присутствовать на Красной площади, где состоится парад Победы.
В пресс-службе напомнили, что в параде примет участие и парадный расчет, представляющий Беларусь, — военнослужащие Сил спецопераций, всего около 70 человек.
У Лукашенко на 9 мая запланировано и торжественное мероприятие в столице республики — у стелы «Минск город-герой» он как Верховный главнокомандующий примет военный парад по случаю 80-летия Победы.
Парад в Москве
Москва ожидает на параде Победы лидеров 27 стран, об этом ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Среди них — лидеры как европейских, так азиатских и африканских стран.
Ушаков отметил, что в дни празднования 80-летия Победы у президента России Владимира Путина запланирован ряд встреч с лидерами других государств.