Как происходил захват государства в Молдове: «Медленно, тихо, но методично — с помощью законов, написанных с точной целью и с контролируемой продолжительностью» — мнение

"В Республике Молдова захват государства не произошёл за ночь.
И не через силовой переворот.
Он был осуществлён медленно, тихо, но методично — с помощью законов, написанных с точной целью и с контролируемой продолжительностью, пишет журналист Наталья Морарь.
Сегодня мы находимся на финальном этапе этого процесса. Ключевые институты уже либо подчинены, либо парализованы.
Закон больше не защищает — он исполняет.
А демократия вместо того, чтобы быть гарантом баланса, служит процедурной ширмой для решений с полной политической ставкой.
Первый этап: захват юстиции через «реформы» впопыхах.
Всё началось с судебной реформы.
Комиссии pre-vetting и vetting, сформированные при внешней поддержке, но с политически отфильтрованными секретариатами.
Судей исключали по спорным критериям на основе непрозрачных оценок.
Ключевые прокуроры устранялись с помощью специально прописанных под них законодательных механизмов — как в случае с Драгалин.
Всё подавалось как «реформа», но по сути это была легализованная зачистка с заранее подобранными инструментами.
Второй этап: перекройка избирательного поля.
Затем последовал Избирательный кодекс.
Изменялся в 2023, в 2024 и снова в 2025 году — каждый раз за несколько месяцев до выборов.
Ни разу это не было сделано в пользу плюрализма.
Всегда — в пользу тех, кто контролирует парламентское большинство.
Выборы перестали быть политической соревнованием, а представляют собой срежиссированный процесс в системе, адаптированной перед каждыми выборами.
Именно этого Венецианская комиссия настоятельно рекомендует избегать.
Но кто их теперь слушает?
Третий этап: абсолютная власть — Высший совет безопасности.
Теперь — контрольный удар.
Законопроект о Высшем совете безопасности (ВСБ) предусматривает превращение этого президентского органа — сегодня консультативного — в координационный центр управления государством с обязательными решениями для всех госинституций, от правительства и парламента до местных властей.
ВСБ станет постоянным аналогом КЧС, только без необходимости вводить режим ЧП.
Президент получит идеальный инструмент для управления страной — без большинства, без оппозиции и без ответственности.
Финальная фаза: закрепление доминирования через нормы, которые нельзя оспорить.
Мы находимся в точке, где закон перестал быть щитом.
Он стал оружием.
Из гаранта прав он превратился в механизм контроля.
Власть больше не обсуждается — она навязывается.
Не силой, а статьями закона, принятыми в срочном порядке и объявленными «в интересах нации».
Так выглядит финальный этап захвата государства:
• когда контроль осуществляется не через произвол, а через норму,
• когда оппозицию не устраняют силой, а процедурой,
• когда уже невозможно оспорить — потому что всё «в рамках закона».
Государство, управляемое через советы, комиссии и секретариаты, больше не является демократическим, даже если выборы формально существуют.
Государство, где закон утратил общий характер и обслуживает точечные интересы, — уже не правовое государство, а легализованный режим захваченной власти.
Республика Молдова сегодня стоит на пороге необратимости.
Пока ещё существуют институты, журналисты, граждане, которые видят и понимают.
Но если финальный этап будет принят в тишине, следующий не потребует даже законов.
Только прецедента.
Всё это — пример практики, известной как захват государства через законодательство".
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