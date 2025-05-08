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Лукашенко сказал о проведении Евразийского экономического форума в Минске в июне

Лукашенко назвал площадку для проведения Евразийского экономического форума в Минске в июне.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, которая состоялась 8 мая, сказал о проведении Евразийского экономического форума в Минске в июне 2025 года. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание, что в новом выставочном центре запланировано проведение Евразийского экономического форума. В телеграм-канале уточнили, что указанное мероприятие состоится в Минске в июне 2025 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с картофелем в Беларуси: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем».

Тем временем Лукашенко сказал, что должно стать брендом Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил про непростое время и сказал, что все зависит от белорусов.