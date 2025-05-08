Вице-мэр Сочи Галина Москалева покинула пост по собственному желанию

Галина Москалева имеет два высших образования — юридическое, полученное в Кубанском государственном университете, и экономическое из Московского государственного открытого университета Виктора Черномырдина. Свою трудовую деятельность она начала в 1985 году в АО «Кропоткингоргаз», где за 24 года прошла путь от инспектора по кадрам до руководителя правового отдела.