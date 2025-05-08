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Вице-мэр Сочи Галина Москалева покинула пост по собственному желанию

Вице-мэр Сочи Галина Москалева покинула свою должность по собственному желанию. Исполнять обязанности экс-чиновницы будет первый заместитель главы муниципалитета Сергей Коновалов, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.

Источник: Администрация города Сочи

Госпожа Москалева работала в администрации Сочи с сентября 2019 года. На посту замглавы она отвечала за внутреннюю политику, муниципальную службу, контакты со СМИ и общественными организациями, а также работу с обращениями граждан.

До назначения в мэрию города-курорта возглавляла департамент внутренней политики Краснодарского края. Ранее также занимала пост председателя совета депутатов Кавказского района и руководила управлением по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Галина Москалева имеет два высших образования — юридическое, полученное в Кубанском государственном университете, и экономическое из Московского государственного открытого университета Виктора Черномырдина. Свою трудовую деятельность она начала в 1985 году в АО «Кропоткингоргаз», где за 24 года прошла путь от инспектора по кадрам до руководителя правового отдела.