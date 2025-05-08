Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и Минске 9 Мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве и Минске 9 Мая, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Борт № 1 вылетел в Москву», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава государства в пятницу, 9 Мая, в Москве на Красной площади вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Отмечается, что по московской брусчатке парадным расчетом пройдут и белорусские военнослужащие.
Сообщается, что вечером 9 Мая у стелы «Минск город-герой» президент Беларуси примет военный парад в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Напомним, что парад в Минске состоится в 20.30.
Кстати, милиция сказала, куда не пустят с велосипедами и самокатами 9 мая.
Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
А еще мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Победы 9 Мая 2025 года.
Кроме того, реальная история фильма «Воздух» связана с подвигом женщин-летчиц из Беларуси: «Называли и “ночные ведьмы”, и “Дунькин полк”, но барышни оказались не кисейными».