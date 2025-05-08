Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и Минске 9 Мая

В телеграм-канале уточнили, что глава государства в пятницу, 9 Мая, в Москве на Красной площади вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Отмечается, что по московской брусчатке парадным расчетом пройдут и белорусские военнослужащие.