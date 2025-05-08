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Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и Минске 9 Мая

Лукашенко вылетел в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве и Минске 9 Мая, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Борт № 1 вылетел в Москву», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что глава государства в пятницу, 9 Мая, в Москве на Красной площади вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Отмечается, что по московской брусчатке парадным расчетом пройдут и белорусские военнослужащие.

Сообщается, что вечером 9 Мая у стелы «Минск город-герой» президент Беларуси примет военный парад в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Напомним, что парад в Минске состоится в 20.30.

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