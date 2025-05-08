Лукашенко: мы живем в спокойной, мирной, доброй стране, ее надо сберечь

«Мы живем в непростое время. Санкции нас душат со всех сторон. Нас пытаются удушить. Но мы живем. И не просто живем. Мы даже создаем уникальные объекты будущего, как этот, — подчеркнул Президент. — Все зависит от нас. Давайте, как я часто говорил, будем делать все на своих рабочих местах. Ничего не надо выдумывать. Пришел, отработал, пошел домой, в субботу и воскресенье отдохнул… Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать сами. Тоже каждый на своем месте: я как Президент буду заниматься своими вопросами, правительство будет экономикой, Администрация (Президента. — Прим. БЕЛТА) — политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено. Эта машина должна работать без сбоев».