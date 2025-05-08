Путин поздравил Токаева и народ Казахстана с 80-летием Победы

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Казахстана, Беларуси, Азербайджана и других стран с 80-летием Победы.
Он подчеркнул, что в наших странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.
«Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками», — отметил президент России.
В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств Путин передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни, сообщает Кремль.