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Путин поздравил Токаева и народ Казахстана с 80-летием Победы

Праздничные послания от президента России получили лидеры 13 стран.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Казахстана, Беларуси, Азербайджана и других стран с 80-летием Победы.

Он подчеркнул, что в наших странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.

«Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками», — отметил президент России.

В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств Путин передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни, сообщает Кремль.