Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова цитатой Твена

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Возможность его отставки стали обсуждать на этой неделе после его интервью, в котором он упомянул, что неоднократно просил освободить его от должности. Рамзан Кадыров позднее объяснил свое высказывание тем, что не может принимать решение об уходе с поста самостоятельно. Он обещал поднять этот вопрос во время разговора с президентом.