Команда Трампа задумала опубликовать «разоблачающее интервью» Байдена

Байден не хотел передавать аудиозапись своего общения со спецпрокурором Хуром в комитет палаты представителей по надзору, говорилось в письме Белого дома в конгресс в прошлом мае. Хур после беседы с Байденом описал его как «пожилого человека с добрыми намерениями и плохой памятью». Интервью проводилось в рамках расследования о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Политик критику отверг и заявил, что у него нет проблем с памятью.