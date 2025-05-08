Команда Трампа задумала опубликовать «разоблачающее интервью» Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать необнародованную ранее аудиозапись интервью экс-президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, которая «обнажит одно из величайших сокрытий истины» в истории страны. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники среди республиканцев.
Байден не хотел передавать аудиозапись своего общения со спецпрокурором Хуром в комитет палаты представителей по надзору, говорилось в письме Белого дома в конгресс в прошлом мае. Хур после беседы с Байденом описал его как «пожилого человека с добрыми намерениями и плохой памятью». Интервью проводилось в рамках расследования о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Политик критику отверг и заявил, что у него нет проблем с памятью.
Администрация Трампа собирается опубликовать аудиозапись интервью Байдена Хуром, который вел расследование и поднимал вопрос об умственном состоянии американского президента, пишет Politico. Экс-президент США ранее воспользовался привилегиями, которые у него были как у главы исполнительной власти, чтобы помешать передаче материала в конгресс, утверждает издание.
Приближенный к Трампу адвокат Майк Дэвис заявил в беседе с газетой, что запись откроет одно из «величайших сокрытий правды в американской истории». Команда Байдена, по данным Politico, готовится к вероятной публикации интервью.
В начале ноября 2022 года в американском аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы периода, когда нынешний президент США Джо Байден занимал пост вице-президента, это было с 2013 по 2016 год. Среди найденных бумаг, по данным CNN, были в том числе документы разведки и материалы брифингов на темы Украины, Ирана и Великобритании.
Сам президент говорил, что удивлен попаданием в этот офис документов правительства. Бумаги, содержащие секретные сведения, позднее также нашли в гараже в доме политика в Уилмингтоне, штат Делавэр. Связанное с этим расследование было завершено в феврале 2024 года.
Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за решения и поведение. Он обвинял Байдена в неспособности управлять государством. Еще до переизбрания Трамп неоднократно публиковал результаты своих медосмотров и указывал, что у Байдена есть проблемы со здоровьем.
Бывший американский президент неоднократно оговаривался на мероприятиях, чем привлекал внимание общественности. Первые предвыборные дебаты с Трампом 2024 года он провалил, после чего вышел из президентской гонки на фоне недовольства демократов. Байдену на момент ухода с поста, как и сейчас, было 82 года.