Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм

"Все это — летопись подлинного мужества и героизма. Мы вправе гордиться нашим отважным народом, внесшим достойный вклад в такую сложную и славную Победу. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи. Это особенно важно в нынешнее тревожное время. Каждый из нас каждый день должен быть готов встать на защиту Родины, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.