Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Парка Победы в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава государства возложил венок к монументу «Ода стойкости», символизирующему страдания и потери мужественного народа Узбекистана в годы войны.
О доблести узбекистанских солдат и офицеров свидетельствует тот факт, что 214 тыс. из них награждены боевыми орденами и медалями.
В годы войны республика стала надежной тыловой базой фронта: на передовую в огромных объемах отправляли технику, вооружение, одежду и продовольствие. Несмотря на тяжелейшие условия, узбекский народ принял с открытым сердцем около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. детей-сирот.
"Все это — летопись подлинного мужества и героизма. Мы вправе гордиться нашим отважным народом, внесшим достойный вклад в такую сложную и славную Победу. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи. Это особенно важно в нынешнее тревожное время. Каждый из нас каждый день должен быть готов встать на защиту Родины, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Глава республики также ознакомился с композицией «Свет памяти», посвященной героизму узбекистанцев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Монумент выполнен в виде двух парящих птиц, символизирующих преемственность поколений.
Он объединяет историческое наследие и современное искусство. По QR-коду, размещенному на монументе, посетители могут узнать о комплексе и героях войны, загрузить книгу «Свет памяти».