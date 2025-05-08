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Шавкат Мирзиёев: Нельзя забывать этот героизм

Глава республики возложил цветы к памятнику «Ода стойкости» в ташкентском Парке Победы.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Парка Победы в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства возложил венок к монументу «Ода стойкости», символизирующему страдания и потери мужественного народа Узбекистана в годы войны.

Согласно архивным данным, почти 2 млн человек из 6,8 миллионного населения республики приняли участие в кровопролитных сражениях против фашизма. Из них около 540 тыс. погибли, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью.

О доблести узбекистанских солдат и офицеров свидетельствует тот факт, что 214 тыс. из них награждены боевыми орденами и медалями.

В годы войны республика стала надежной тыловой базой фронта: на передовую в огромных объемах отправляли технику, вооружение, одежду и продовольствие. Несмотря на тяжелейшие условия, узбекский народ принял с открытым сердцем около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. детей-сирот.

"Все это — летопись подлинного мужества и героизма. Мы вправе гордиться нашим отважным народом, внесшим достойный вклад в такую сложную и славную Победу. Нельзя забывать этот героизм, необходимо донести эти факты до молодежи. Это особенно важно в нынешнее тревожное время. Каждый из нас каждый день должен быть готов встать на защиту Родины, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава республики также ознакомился с композицией «Свет памяти», посвященной героизму узбекистанцев, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Монумент выполнен в виде двух парящих птиц, символизирующих преемственность поколений.

Он объединяет историческое наследие и современное искусство. По QR-коду, размещенному на монументе, посетители могут узнать о комплексе и героях войны, загрузить книгу «Свет памяти».