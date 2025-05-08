В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску

Лидер молдавского оргокомитета «Победа» Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории — это часть программы оправдания нацизма, которая была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет. Он отметил, что власти не первый год пытаются обелить нацизм, под этим предлогом продвигались версии о том, что Советский Союз и нацистская Германия — это два режима, которые якобы виновны в развязывании Второй мировой войны. По его словам, в учебнике прямо говорится, что советские войска были оккупационными, румынские — войсками освобождения, а нацистский диктатор Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии.