В Волгоград прибыли члены правительства России и Казахстана

В Казахстан из региона экспортируются черные металлы; моющие средства; продукты переработки овощей и фруктов; керамика; продукты неорганической и органической химии; каучук, резина и другие товары. Волгоградская область в свою очередь импортирует из республики хлопок, черные металлы, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, электрооборудование и прочую продукцию.