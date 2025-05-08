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В Волгоград прибыли члены правительства России и Казахстана

Российско-казахская встреча сегодня, 8 мая, прошла в Волгограде.

Источник: администрация Волгоградской области

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в город-герой прибыли зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин. Как сообщили V102.RU в администрации региона, гости сначала почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане.

А в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области их встретил губернатор Андрей Бочаров, поблагодарив гостей, а в их лице — Президентов России и Казахстана — за активное участие в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Алексей Оверчук отметил, что Россия и Казахстан тесно сплетены общей историей, общими ценностями, а также экономикой. Между двумя странами растет объем взаимной торговли, реализуются совместные инвестиционные проекты.

Серик Жумангарин в свою очередь поблагодарил за теплый прием на сталинградской земле и выразил уверенность, что эффективное гуманитарное и экономическое сотрудничество будет продолжено.

Справка. Республика Казахстан является одним из главных внешнеэкономических партнеров Волгоградской области, стабильно занимая места в первой пятерке из более чем 100 стран-партнеров по объему внешнеторгового товарооборота. При этом существует хороший потенциал для дальнейшего развития двусторонних взаимовыгодных отношений.

В Казахстан из региона экспортируются черные металлы; моющие средства; продукты переработки овощей и фруктов; керамика; продукты неорганической и органической химии; каучук, резина и другие товары. Волгоградская область в свою очередь импортирует из республики хлопок, черные металлы, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, электрооборудование и прочую продукцию.