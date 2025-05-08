МИД РК разъяснил ситуацию с депортацией казахстанских студентов из США

«Мы поддерживаем связь с нашим посольством в Вашингтоне, но оттуда подобной информации не поступало. Всё, что нам известно — мы узнаём из открытых источников, так же, как и вы, — из СМИ. Насколько нам известно, действительно были случаи аннулирования виз и попыток депортации, особенно в отношении студентов, участвующих в пропалестинских акциях и тому подобном».