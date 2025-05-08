Шор обвинил Санду в стремлении уничтожить Молдавию

КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду усугубляет газовый кризис, чтобы уничтожить страну, считает лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«Санду уничтожает страну посредством газового кризиса. В январе она едва не заморозила Приднестровье. И теперь жители обложены такой коммунальной данью, что впору садиться в долговую яму», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2024 году убытки компании «Молдовагаз» составили около 36,7 миллиона долларов. При этом в 2023 году компания имела прибыль в 70,2 миллиона долларов.
«Что случилось? Закупочная цена на поставки газа с европейского рынка оказалась намного выше утвержденной НАРЭ. Это просчеты компании Energocom. Курс доллара вырос больше, чем рассчитано в законе о бюджете или в тарифах. В итоге тарифы взлетели до небес, молдаване платят огромные суммы, компания разоряется. А власти расписались в своей полной импотенции», — отмечает Шор.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.