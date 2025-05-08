Der Spiegel: пять депутатов Европарламента посетят парад в Москве на 9 Мая

Вучич прилетел в Москву 7 мая с промежуточной посадкой в Баку. Уже из России он рассказал согражданам, что Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили пролет его самолета через их воздушное пространство — таким образом, вместо северного воздушного коридора пришлось лететь южным, черед Болгарию, Турцию, Грузию и Азербайджан. По его словам, «недалеко от Ростова в сторону Краснодара, на российской территории все еще есть опасности, поэтому мы едва получили разрешение на перелет от российских властей в тот момент, и спасибо им за это».