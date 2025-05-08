В Кремле высказались про обмен Путиным и Трампом поздравлениями с 9 мая

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путин «пока не планирует» поздравлять американского коллегу. Песков добавил, что президент России также не получал поздравлений от Трампа.
Ранее Трамп сообщил, что не приедет в Москву 9 мая. Информацию о возможном визите американского президента в Россию на День Победы также опровергли в Кремле.
7 мая стало известно, что парад Победы в Москве не посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, азербайджанский лидер должен поучаствовать во внутренних мероприятиях, посвященных его отцу Гейдару Алиеву.