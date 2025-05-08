Ушаков: от исхода перемирия будет многое зависеть по Украине

«Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», — сказал он, отвечая на вопрос, сказываются ли действия Киева на готовности Москвы к прямому диалогу без предварительных условий.
Россия прекратила все боевые действия на время перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 00:00 мск 8 мая. Перемирие будет действовать до 00:00 мск 11 мая — суммарно 72 часа. Путин объявил о нем в конце апреля. С российской стороны отмечалось, что ВС РФ должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать перемирие.