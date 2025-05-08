Игнатьев: Кишинев подрывает экономический потенциал Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая — Sputnik. Потери Приднестровья от таможенных пошлин, введенных официальным Кишиневом, составляют 13−15 миллионов долларов, заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
По его мнению, эти экспортно-импортные таможенные пошлины незаконны, к тому же не отвечают ни правилам ВТО, ни правилам Европейского союза, поскольку пошлины не возвращаются их в бюджет и экономику Приднестровья.
«Наши общие потери составляют по разным оценкам порядка 13−15 миллионов долларов только за счет этих пошлин», — сказал Игнатьев в интервью венгерскому изданию Mandiner.
Он также указал на то, что Кишинев осуществляет давление на ведущие предприятия региона.
«Наши предприятия сегодня находятся в условиях искусственного блокирования их функциональности. Молдова под надуманным предлогом считает, что продукция наших ведущих предприятий — это завод “Электромаш”, завод “Потенциал”, завод “Прибор”, в том числе бытовые электронасосы, фольга и другая техническая продукция, является товарами двойного назначения. Это необоснованное утверждение, опровергнутое выводами международных экспертов», — отметил Игнатьев.
Кишинев с августа 2023 года не позволяет приднестровским заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал» осуществлять экспорт продукции, заявляя, что это якобы угрожает безопасности страны.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.