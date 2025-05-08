Лукашенко сказал, о чем «шушукаются» на кухнях белорусы

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про шушуканье белорусов на кухне, сообщила пресс-служба президента. Об этом было сказано во время выступления 8 мая на торжественной церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске.
В частности, белорусский лидер сказал, что необходимо делать, чтобы на кухнях «не шушукались», в какую страну Беларусь войдет завтра. И поэтому Лукашенко предостерег от уязвимости, если не смотреть в будущее.
— Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас в спину будут толкать. А вы будете на кухне шушукать: в какой состав мы войдем завтра, в какую страну? — заметил он.
При этом Лукашенко однозначно сказал о том, что Беларусь не собирается войти в состав другого государства.
— Мы никуда не собираемся входить. Мы всегда будем стоять рядом, — прокомментировал глава республики.
Но и заметил, что, чтобы стоять рядом, Беларусь должна быть интересна тем, кто находится рядом. И указал на необходимость постоянно следовать за передовым опытом, перенимая компетенции. В качестве такого примера главы страны назвал строительство атомной электростанции, а также возведение Минского международного выставочного центра.
— В этом был замысел этого очередного творения, — констатировал президент.