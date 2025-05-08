Лукашенко сказал, о чем «шушукаются» на кухнях белорусы

— Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас в спину будут толкать. А вы будете на кухне шушукать: в какой состав мы войдем завтра, в какую страну? — заметил он.