Песков отреагировал на слова Вэнса о «чрезмерных требованиях» России

«Это очень важно, потому что это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности», — сказал он.
Песков отметил, что между Москвой и Вашингтоном «много каналов диалога, по которым мы доводим до американцев нашу позицию».
Так Песков прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выразил мнение, что Москва «просит слишком многого». Вместе с тем он признал, что в США не считают, что Россия вовсе не заинтересована в мирном урегулировании. Вице-президент США тогда также отметил, что следующим шагом на переговорах должны быть прямые контакты Москвы и Киева.
В конце апреля спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта с Россией и Киев на них согласился. Среди условий, в частности, частичное признание территориальных требований России.
Летом 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул требования Москвы в рамках урегулирования конфликта. Так, они включают признание российскими территориями Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, а также вывод украинских войск, мораторий на вступление Украины в НАТО и снятие санкций с России.