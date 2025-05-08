Песков отреагировал на слова Вэнса о «чрезмерных требованиях» России

Так Песков прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выразил мнение, что Москва «просит слишком многого». Вместе с тем он признал, что в США не считают, что Россия вовсе не заинтересована в мирном урегулировании. Вице-президент США тогда также отметил, что следующим шагом на переговорах должны быть прямые контакты Москвы и Киева.